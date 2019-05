Le festival Graines de jardin de retour à Rouen

Organisé conjointement par la municipalité de Rouen et la Métropole Rouen Normandie (Seine-Maritime), le festival Graines de jardin est devenu une manifestation incontournable, qui a rassemblé près de 90 000 visiteurs lors de sa dernière édition. Entièrement gratuit, il s'adresse aussi bien à un public familial qu'à des jardiniers du dimanche en recherche de conseils ou à un public plus spécialisé. La nouvelle édition s'enrichit de partenaires nombreux et d'animations inédites.

Un événement convivial

Depuis toujours, cette manifestation est entièrement gratuite. Au fil des éditions, elle a su s'imposer comme la première manifestation gratuite de France en lien avec le jardinage. C'est dans une ambiance familiale que les visiteurs sont invités à assister à des animations de théâtre des rues, mais aussi à participer à des ateliers créatifs et ludiques.

Le festival propose de donner la parole à des professionnels du jardinage avec des visites commentées des serres du Jardin des plantes, récemment rénovées et inaugurées pour l'occasion. Il présente aussi des expositions dédiées aux explorateurs botanistes ou naturalistes comme Jean Delacour fondateur du parc de Clères. L'Orangerie accueille d'ailleurs pendant la manifestation le Radeau des cimes, une immense structure gonflage imaginée par Fancis Hallé pour explorer la canopée.

Les explorateurs botanistes

Après une édition précédente dédiée aux jardins du futur, ce nouvel opus oriente sa programmation en fonction d'un thème fédérateur : les explorateurs botanistes. De nombreux ateliers encouragent les enfants à appréhender différemment la nature qui les entoure, en endossant le rôle d'explorateurs. Ils apprennent à observer la vie au sol, armée de loupes et de microscopes, mais travaillent aussi sur des teintures naturelles issues des plantes ou explorent le Jardin des plantes en participant à une chasse au trésor ou à un escape game.

Les spectacles font aussi écho au thème grâce à des déambulations burlesques, comme celles des explorateurs de l'association normande SDF, en quête de sensations, qui viendront interagir avec le public. De même, le safari urbain à dos de dodo de la Cie Ekart divertira le public, en l'entraînant à la recherche de nouvelles tribus dans le jardin. Le centre d'initiation et de vulgarisation de l'apiculture rendra aussi hommage à l'abeille en proposant de l'observer dans ses déplacements.

Des conseils pour les spécialistes

L'événement présente l'avantage de s'adresser aussi bien à un public familial qu'à un public plus spécialisé. Les stands de compositions florales rencontrent toujours beaucoup de succès et il est possible de se procurer des plantes à Graines de jardin, grâce à la présence de nombreux professionnels pépiniéristes ou horticulteurs. Les stands proposent aussi des conseils en termes de décoration de jardin, de soins aux plantes, de bouturage ou de jardinage écoresponsable.

Pas moins de 70 exposants offrent cette année leurs conseils de professionnels aux visiteurs. C'est aussi l'occasion de faire le plein de produits locaux et bio sur le marché des producteurs, où on trouvera aussi bien de l'huile de chanvre et des insectes comestibles que des bières artisanales. Stands, espaces de restaurations, expositions et animations : de quoi réunir tous les publics !

Samedi 18 et dimanche 19 mai 2019 de 10 à 19 heures au Jardin des plantes à Rouen. Gratuit. graines-de-jardin.fr

