Rouen. Rugby féminin : l'Asruc sauve sa place dans l'élite !

Elles ont attendu le meilleur moment pour créer le petit exploit de leur saison. Le dimanche 5 mai 2019, les filles de l'Asruc Rouen (Seine-Maritime) ont remporté leur match de barrage sur le terrain de Bordeaux, sur le score de 20 à 17.

Sauvetage à l'arraché

En difficulté pendant toute la phase régulière pour leur première saison dans l'élite du rugby féminin, les Rouennaises savaient que leur maintien serait difficile à aller chercher. À l'extérieur, elles se sont accrochées jusque dans les dernières secondes pour décrocher une prolongation. Grâce à un essai de pénalité, elles ont finalement remporté leur match, pu lever les bras et savourer ce maintien.

Sans avoir à passer par d'autres tours de barrages, les filles de l'Asruc sont donc d'ores et déjà assurées de disputer une deuxième saison au plus haut niveau en 2019-2020. Avec un peu plus d'expérience, elles pourront peut-être viser plus haut.

