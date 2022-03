L1: Saint-Etienne enfonce Monaco et peut rêver de Ligue des champions

Le résultat de ce match à fort enjeu aura certainement une lourde incidence au terme de l'exercice. Car Saint-Etienne (62 pts) compte désormais sept points d'avance sur Montpellier, cinquième et premier non-européen. Les Verts peuvent même ambitionner une place en Ligue des champions.

Monaco, pour sa part, a encore dilapidé une partie de son avance sur les trois équipes actuellement dans la zone rouge. Après une excellente première période, l'équipe de Leonardo Jardim s'est complétement délitée. Elle n'a plus que trois points d'avance sur Caen. Et deux matches à l'extérieur à venir...

La rencontre a été à la hauteur de l'enjeu: âpre, dure mais également ponctuée de geste de haut niveau, comme l'enchaînement "amortie en pleine course-reprise en demi-volée" victorieux de Gelson Martins (1-0, 18e), à la suite de la belle ouverture de Jemerson, une nouvelle fois auteur d'un très bon match comme milieu de terrain défensif.

Le buteur portugais, prêté par l'Atlético Madrid fin janvier et auteur de débuts tonitruants en L1, était moins en réussite ces dernières semaines.

Il a inscrit son 4e but en L1 alors que l'attitude de Stéphane Ruffier, le gardien stéphanois, est suspecte, puisqu'il accompagne le ballon comme s'il n'était pas cadré.

Monaco méritait alors de mener à la pause, tant sa première période a été supérieure à celle des Verts. Tour à tour, Golovin (21e), Falcao (34e) et une tête de Saliba sur son propre poteau (38e) auraient pu donner un avantage plus conséquent à l'équipe de la Principauté.

Mais au lieu d'un tel scénario, la suite a été cauchemardesque pour Monaco. D'abord, Subasic s'est blessé à la cuisse gauche sur une sortie anodine avant la pause. Il a laissé sa place à l'inexpérimenté Seydou Sy.

Ensuite, Jean-Louis Gasset a décidé d'attaquer. Il a fait rentrer Nordin (46e) puis Beric (55e), passant ainsi en 4-4-2. Le Verts, dès lors, poussaient.

Monaco a eu pourtant une nouvelle opportunité de 2-0 mais la tête de Glik s'est écrasée sur la barre transversale. Et Naldo a "vendangé" dans la foulée (54e).

La suite ? Des Verts sur un nuage... Un centre de Cabella a été détourné dans ses buts par Ballo-Touré (1-1, 59e). Puis, Cabella encore lui, a exécuté une volée magistrale qui a donné l'avantage aux siens (1-2, 71e).

Dans sa loge, le Prince Albert n'en revenait pas. Et il était un peu plus abattu lorsque Nordin, de la tête, offrait la victoire et certainement l'Europe au peuple vert, venu en nombre à Louis-II (3-1, 80e).

La réduction de l'écart par Vinicius (3-2, 90+2) était anecdotique: Monaco est de nouveau très malade. Et Saint-Etienne, tout en joie...

