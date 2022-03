Rouen. Baseball : les Huskies de Rouen virent seuls en tête

C'était tout l'intérêt de ces deux matches entre Rouen (Seine-Maritime) et Montpellier, le dimanche 28 avril 2019 : départager les deux leaders de leur poule. À la fin de la cinquième journée, les deux équipes étaient à égalité au sommet du classement de Division 1 mais, avec leur première journée reportée pour cause de match préparatoire, les deux formations devaient se départager à la fin de cette phase aller.

Les Huskies sans pitié

Le premier match est pour les Rouennais, qui se sont imposés 6 à 2. Dans le second match, les Huskies sont déterminés et l'emportent 9-0. Avec ces deux victoires de plus au compteur, les Rouennais prennent seuls la première place du classement avec neuf victoires pour une défaite, renvoyant les Barracudas de Montpellier à la troisième place (sept victoires, trois défaites ).

Entre les deux adversaires du jour, les Lions de Savigny-sur-Orge ont huit victoires pour deux défaites. La phase retour commencera le dimanche 5 mai 2019 pour les Rouennais, qui rejoueront contre les Barracudas de Montpellier mais cette fois-ci, la rencontre se déroulera sur le terrain adverse.