"Pisseurs involontaires de glyphosate" : les agriculteurs contre-attaquent

Ils dénoncent "un agri-bashing" : trois agriculteurs, membres du syndicat FDSEA du Calvados, ont décidé de répondre aux "pisseurs involontaires de glyphosate", qui dénoncent le taux élevé du pesticide controversé dans leurs urines. Ces derniers viennent de déposer plainte auprès des tribunaux de Caen (Calvados) et de Coutances (Manche).

A leur tour, les agriculteurs, dont Xavier Hay le secrétaire général du syndicat, ont fait tester leur urine, le 14 mars 2019, au sein d'un laboratoire du CHU de Limoges. Ils précisent être eux mêmes utilisateurs de glyphosate sur leur culture.

Un taux quatre fois moins élevé

"Nous avons un taux de présence glyphosate et AMPA non détectable inférieur à 0,4 ng/millilitre, alors que la moyenne des "pisseurs" volontaires français (761 résultats) est de 1,06. La moyenne pour le Calvados est de 1,14 (35 résultats)" indique le syndicat, qui interroge, "comment se fait il que trois agriculteurs utilisateurs de glyphosate aient un taux quatre fois inférieur à des citoyens non utilisateurs et de plus avertis sur ce sujet ?".

Les agriculteurs demandent "une véritable expertise scientifique", et déplorent "les raccourcis exprimés sur la place publique". Le syndicat envisage de déposer plainte pour calomnie scientifique et stigmatisation envers la profession.