Caen. Football : Marvin Golitin, 20 ans, passe professionnel au SM Caen

Le SM Caen (Calvados) continue de miser sur les jeunes de son centre de formation. Après les récentes signatures de Brice Tutu et Younn Zahary, Marvin Golitin, gardien de 20 ans arrivé au club rouge et bleu il y a trois ans a signé son premier contrat professionnel ce jeudi 25 avril 2019. Vice-champion de France U19 l'an passé, le portier caennais s'est engagé pour une année, plus deux en option.