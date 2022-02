Le voile se lève sur la compétition du Festival de Cannes

La sélection sera annoncée à partir de 11H00 à Paris (09H00 GMT), lors d'une conférence de presse en présence du président du festival, Pierre Lescure, et de son délégué général, en charge de la sélection, Thierry Frémaux.

Une vingtaine de films au total, venant du monde entier, seront en compétition pour la Palme d'or --que devra attribuer un jury présidé par le cinéaste mexicain Alejandro Gonzalez Iñarritu--, aux côtés de films projetés hors compétition, en séances spéciales ou dans la section parallèle Un certain regard.

Un film de la compétition est d'ores et déjà connu: celui qui fera l'ouverture, "The Dead Don't Die" de Jim Jarmusch, avec Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton et une horde de zombies emmenés par Iggy Pop et Tom Waits.

Jusqu'au dernier moment, les pronostics se multiplient pour tenter de deviner quels autres films seront retenus, parmi les quelque 1.8000 soumis chaque année.

Avec ou sans Tarantino? C'est l'une des grandes interrogations, alors que le réalisateur américain est espéré pour "Once Upon A Time In Hollywood" avec les stars Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, l'un des films les plus attendus de 2019, qui revisite le Los Angeles de 1969 à travers l'histoire d'une star de télévision et de sa doublure.

Selon le magazine américain Hollywood Reporter, le neuvième film du réalisateur devrait être montré le 21 mai, date du 25e anniversaire de la présentation à Cannes de "Pulp Fiction".

De Delon à Elton John

D'autres noms de réalisateurs stars sont évoqués. L'Espagnol Pedro Almodovar, président du jury en 2017, serait ainsi de retour avec "Douleur et gloire", centré sur un réalisateur mélancolique incarné par Antonio Banderas.

Le Québecois Xavier Dolan pourrait de nouveau fouler le tapis rouge avec "Matthias et Maxime", trois ans après avoir remporté le Grand Prix pour "Juste la fin du monde", et Terrence Malick pourrait être en lice avec "Une vie cachée", huit ans après sa Palme d'or pour "The Tree of life".

Le vétéran britannique Ken Loach, déjà deux fois couronné par la Palme d'or, pourrait être là pour "Sorry We Missed You", sur un couple modeste qui tente de survivre tant bien que mal, et les frères Dardenne, déjà deux fois palmés aussi, pourraient être de retour avec "Ahmed", sur la radicalisation d'un adolescent.

Le Japonais Hirokazu Kore-Eda, Palme d'or l'an dernier pour "Une affaire de famille", serait pressenti pour "La Vérité", son film tourné à Paris avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche et Ethan Hawke.

Chez les Français, Arnaud Desplechin serait sur les rangs avec "Roubaix, une lumière", tout comme Guillaume Nicloux pour "C'est extra" avec Gérard Depardieu et Michel Houellebecq. Ou encore plusieurs réalisatrices, parmi lesquelles Céline Sciamma pour "Portrait de la jeune fille en feu", Justine Triet pour "Sibyl", Rebecca Zlotowski pour "Une fille facile" ou encore Lucie Borleteau pour "Chanson douce".

Du côté des stars, le Festival a d'ores et déjà annoncé qu'une Palme d'or d'honneur serait décernée à Alain Delon, 83 ans, pour "sa magnifique présence dans l'histoire du 7e art", avec plus de 80 films à son actif dont "Rocco et ses frères" et "Le Guépard" de Luchino Visconti.

Outre Iggy Pop et Tom Waits, un autre chanteur pourrait être à l'honneur, mais cette fois hors compétition: Elton John, dont le biopic "Rocketman", réalisé par le Britannique Dexter Fletcher avec Taron Egerton, est annoncé le 16 mai, en sa présence, selon une déclaration de ses producteurs dans Variety.

Certains parient aussi sur la présentation hors compétition de la suite de "Un homme et une femme" de Claude Lelouch, "Les Plus belles années", avec Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant.

