Colleville-sur-Mer. Donald Trump en Normandie pour le 75ème anniversaire du D-Day

Sa venue était pressentie, mais c'est le président américain lui même qui a officiellement annoncé, ce jeudi 11 avril, qu'il serait en Normandie pour le 75ème anniversaire du débarquement allié.

Donald Trump recevait des anciens combattants de la seconde guerre mondiale dans le Bureau ovale de la Maison Blanche. Avec eux, il évoquait les commémorations à venir en Normandie et a déclaré "j'y serai, j'y serai".

Le déplacement en Normandie sera la troisième visite de Donald Trump en France.

Beautiful afternoon in the Oval Office today with a few great American HEROES! pic.twitter.com/HYEI83NVrm