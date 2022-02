Rouen. Tennis de table : Saint-Pierre-lès-Elbeuf continue sa route

Le mardi 9 avril 2019, l'Entente Saint-Pierre-lès-Elbeuf (Seine-Maritime) se déplaçait à Nîmes pour la 9e et avant-dernière journée de championnat de Pro A féminine. Les Normandes se sont imposées sur le score de 3-1 face aux dernières du classement. Après cette rencontre, Saint-Pierre est à la deuxième place avec 22 points et reste encore en course pour la plus haute marche de la poule. La dernière rencontre aura lieu le 29 avril, avec la réception de Saint-Denis (4e).