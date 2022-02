Oissel. Football (National 2) : le CMS Oissel battu par le Stade Briochin

Après un match nul lors de la dernière journée contre Saint-Malo (1-1), les Bleus du CMS Oissel (Seine-Maritime) ont perdu sur la pelouse du stade Briochin 4-3 pour le compte de la 24e journée de National 2, samedi 6 avril 2019.

Oissel stagne au classement

Avec des buts signés Abdelmoulah, Ouadah et Mayulu, les Osseliens ont bien failli faire plier le nouveau leader du championnat. Mais les visiteurs auront donc inscrit un but de plus, qui leur permet de repartir avec les trois points de la victoire et de prendre les rênes de la poule, avec 8 points d'avance sur le CMSO.

Toujours à la 6e place du classement, les joueurs de Romain Djoubri recevront Poissy le samedi 13 avril 2019 au stade Marcel-Billard.

A LIRE AUSSI.

Football : Oissel s'impose face à la réserve du Paris Saint-Germain

Football : Oissel s'impose chez la réserve du Havre