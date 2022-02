Le-Havre. Football (Ligue 2) : un résultat nul de chez nul entre Le Havre et Niort

Le match

Et de 14 ! Vendredi 5 avril 2019 au Stade Océane, le HAC a concédé face à Niort son 14e match nul de la saison. Celui de trop. A sept journées de la fin, les Ciel et Marine, toujours 9e, accusent 8 points de retard sur le 5e (Troyes). L'impuissance qu'ils dégagent depuis de nombreuses semaines, leur manque d'arguments offensifs et leur incapacité à se transcender à l'amorce de la dernière ligne droite n'autorisent désormais plus aucun espoir, même s'ils refusent encore de l'admettre. Face à des Niortais regroupés dans leur moitié de terrain, les Havrais avaient beau monopoliser le ballon, leurs actions manquaient singulièrement de tranchant. On notait bien une frappe dévissée de Bese (6e), une tête d'Assifuah dans le petit filet extérieur (23e) ou bien encore une tentative de Basque déviée et hors cadre (25e), mais il n'y avait pas de quoi s'enflammer. Une fois encore, le HAC affichait un déficit criant de poids offensif. En face, les Chamois, toujours en quête d'une victoire en 2019, n'étaient guère plus saignants. La première frappe cadrée de la soirée leur revenait néanmoins, mais Grich n'inquiétait pas outre mesure Thuram (20e). Bref, ça ronronnait sérieusement. Plus les minutes passaient et plus le jeu des Ciel et Marine se désagrégeaient. Une tête trop enlevée de Kadewere (45e), à la réception d'un coup franc de Ferhat, mettait un terme à cette première période pour le moins soporifique.

Deux équipes inoffensives

La seconde démarrait sur un rythme tout aussi " pépère ". Plongé dans un demi-sommeil, le maigre public du Stade Océane se réveillait en sursaut sur un centre de Basque touché du bras par Vion (52e). L'arbitre n'accordait pas le penalty. Sans doute avait-il raison. Dans la foulée, une frappe de Ferhat obligeait Allagbe à s'interposer en deux temps (56e). Le match allait-il enfin s'emballer, même un tout petit peu ? Absolument pas. Il ne se passait plus rien pendant de longues minutes, jusqu'à cette alerte sur le but de Thuram. Un centre de Leautey trouvait au second poteau la tête de Djigla, mais le milieu offensif niortais, gêné par Bese, ne trouvait pas le cadre (69e). Le HAC se créait une dernière opportunité par Kadewere, dont la reprise de la tête finissait dans les gants d'Allagbe (77e). L'international zimbabwéen, amoché à la lèvre, devait céder sa place à Bazile en toute fin de match. Sans inspiration, les Ciel et Marine auraient pu jouer des heures et des heures sans jamais réussir à trouver la faille. La fin de saison s'annonce très longue. Prochaine étape, vendredi 12 avril 2019, avec un déplacement à Sochaux.

La fiche

Arbitre : M. Perreau Niel - Spectateurs : 6 435.

Avertissements HAC : Basque (40e) ; Niort : Vion (39e), Dacosta (45e), Grich (77e), Allagbé (90e+2)

HAVRE AC : Thuram – Bese, Bain (cap), Camara, Yago – Basque, Gueye (Abdelli, 71e), Fontaine – Ferhat, Kadewere (Bazile, 86e), Assifuah (Gory, 72e). Ent : Oswald Tanchot

NIORT : Allagbé – Vion, Sans, Paro, Dacosta – Louiserre, Bourhane – Leautey (Koyalipou 75e), Grich (Jacob, 79e), Djigla (Lapis, 90e) – Dona Ndho (cap). Ent : Pascal Plancque

A LIRE AUSSI.

[Ligue 2] : La victoire de la patience pour Le Havre

Ligue 2 : Nancy assomme le HAC

[Coupe de la Ligue] : Vainqueur de Nîmes, Le Havre s'offre un quart de finale à Bordeaux

Football (Ligue 2) : Accroché par Auxerre, Le Havre fait du surplace

Football : Le HAC assure le service minimum face au Red Star