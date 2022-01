Saint-Lô. JA de la Manche : un engagement de 15 ans auprès de l'AFM

Au départ, la vente de légumes a précédé il y a maintenant 7 ans, l'édition d'un calendrier " Dieux des champs " une édition champêtre de celui des rugbymen des " Dieux du Stade ".

Chaque année, des agriculteurs et agricultrices posent nus pour ce calendrier. Tous les ans, il est vendu à plus de 2 000 exemplaires, un engagement fort pour ces agriculteurs qui sont aussi des parents, et cette année, 9 566 euros, résultat de la vente de ces calendriers, ont été intégralement reversés à l' AFM de la Manche.

Jean-François Lorenlor en charge de ce calendrier aux syndicats

Jean François Lornlor Impossible de lire le son.

Pour sa coordinatrice départementale Éliane Gravey, l'engagement des Jeunes Agriculteurs est fort et durable ! Un exemple unique

Eliane Gravey Impossible de lire le son.

Depuis leur engagement, les Jeunes Agriculteurs ont reversé plus de 75 000 euros au profit de l' AFM dans le cadre du Téléthon.

Les mannequins qui illustrent le calendrier actuel étaient d'ailleurs tous reçus sur le plateau du Téléthon en décembre dernier aux côtés de Sophie Davant et Cyrille Féreaud qui a promis de poser dans le prochain calendrier !