Jullouville. Jullouville: Le plus grand rassemblement de piper depuis 1944

La promesse est d'envergure, les organisateurs du Piper opération Cobra, à Jullouville (Manche) annoncent "Le plus grand rassemblement de piper d'Europe depuis la 2e guerre mondiale", du 31 juillet au 4 août 2019. Le lieu n'a pas été choisi par hasard, c'est depuis une colonie de vacances de Jullouville, que le général Eisenhower a installé le QG des forces alliées pendant le mois de septembre 44. L'évènement sera d'ailleurs parrainé par la petite fille de "Ike" mais aussi par des petites filles des généraux Leclerc et Patton ainsi que l'un des petits-fils de Churchill (1er ministre anglais de l'époque). Pour évoquer ce qui sera sans nul doute, l'un des plus grands rendez-vous des festivités du 75e anniversaire du D Day, Philippe Renaudet, président de l'association organisatrice était l'invité de Zone Libre, mardi 2 avril.

