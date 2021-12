Présidentielle: Nathalie Goulet s'explique

J'ai noté une certaine incompréhension de la part d'une partie des élus qui n'ont pas compris mon positionnement. Je voudrais rappeler qu'entre 2007 et 2011, je me suis très souvent opposée à la politique fiscale du gouvernement de François Fillon. J'ai toujours voté contre le gouvernement pour la taxation des parachutes dorés, la limitation du salaire des dirigeants des entreprises publiques, je me suis abstenue sur la réforme des retraites que je trouvais particulièrement injuste, bien que nécessaire sur le fond.

J'ajoute que j'ai combattu la réforme territoriale contre laquelle la majeure partie des maires du département se sont élevés et qu'enfin le compte-rendu de mandat que j'adresse systématiquement à la fin de chaque année atteste de mes positions totalement libres d'un quelconque clivage politique. Il se trouve que la campagne de François Bayrou a été pour moi particulièrement décevante, les Français d'ailleurs ne s'y sont pas trompés puisqu'il a recueilli moins de 10 % des suffrages.

Dans ces conditions, au moment du choix entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, je me suis déterminée sans le moindre état d'âme. J'ai considéré que la politique fiscale de Nicolas Sarkozy avait accentué les inégalités, que sur le plan international j'ai été loin de partager son ostracisme à l'égard de la Turquie et à l'égard du monde arabo-musulman en général, enfin j'ai été l'une des rares à être hostile à une intervention en Libye, considérant que renverser un régime sans avoir de solution de remplacement contribuerait plus à l'anarchie qu'à l'instauration de la démocratie.

Très objectivement toutes ces raisons ne pouvaient pas me conduire à une autre décision qu'un vote personnel en faveur de François Hollande. Je garderai dans les mois qui viennent toute ma liberté d'action. Enfin, n'ayant jamais fait de politique sur le terrain et ayant servi avec la même énergie les petites et les grandes communes, les maires de gauche, de droite comme ceux de l'extrême-droite ou de l'extrême-gauche, je poursuivrai cette action exactement dans le même esprit.