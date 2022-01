Abou Bakr al-Baghdadi, de la chaire de "calife" au désert

Abou Bakr al-Baghdadi, l'homme le plus recherché au monde, a perdu son "califat" autrefois grand comme la Grande-Bretagne, et se terrerait aujourd'hui dans le désert syrien, alors que son "Etat islamique" (EI), défait territorialement, n'est plus qu'un groupe épars de cellules clandestines.