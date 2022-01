Mont-Saint-Aignan. Des arbres plantés pour le bicentenaire de Mont-Saint-Aignan

Dans quelques décennies, les petits mont-saint-aignanais (Seine-Maritime) devenus grands pourront dire à leurs enfants en les amenant à l'école : "C'est moi qui ai planté ces arbres". En effet, dans le cadre des célébrations du bicentenaire de la ville, qui s'étaleront jusqu'au mois de juin, la municipalité a lancé une opération intitulée Les arbres du bicentenaire.

Neuf arbres plantés

Ainsi, trois établissements scolaires de la ville (les écoles Marie-Curie, Saint-Exupéry et Camus) ont vu la plantation de neuf arbres, mercredi 20 mars 2019, dont les essences, majoritairement fruitières, ont été choisies par les jeunes élus du Conseil municipal des enfants, en fonction de leurs caractéristiques et de l'espace disponible sur le site choisi.

Après avoir fébrilement assisté au travail des techniciens municipaux mettant en place les arbres, les jeunes élèves de l'école Marie-Curie ont pu se jeter sur les mottes de terre, pelles en main, pour tasser les abords de l'arbre, sous le regard bienveillant des élus municipaux et des responsables du groupe scolaire.

Les techniciens municipaux au travail sous l'œil impatient des bambins. - Florian Gantier

Symboles de vie et du temps qui passe

Par leur longévité et leur impact sur le paysage, ce sont les arbres qui ont été choisis pour marquer le bicentenaire et ouvrir un nouveau siècle dans l'histoire de la ville, née en 1819 de la fusion des paroisses de Saint-Aignan et du Mont-aux-Malades. "Les arbres plantés aujourd'hui par les enfants de Mont-Saint-Aignan pourront encore être observés lorsque ceux-ci seront devenus grands ou par leurs propres enfants", expliquent les élus.

