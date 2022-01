Rouen. Hockey : Rouen met un pied en finale après un match fou

Les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) ont un pied en finale après la victoire lors du match 3 de la demi-finale des play-offs de la Synerglace Ligue Magnus sur la glace des Rapaces de Gap. Après deux victoires à domicile, ils ont confirmé pour le premier déplacement de la série le mardi 19 mars 2019 en gagnant 5-4 après prolongations.

Un scenario complètement fou

Le coach Fabrice Lhenry l'avait prédit, les dix premières minutes à Gap sont toujours très compliquées et ce fut le cas puisque les locaux ont pris l'avantage au score après un peu moins de trois minutes de jeu par Jeffrey Brown avant de doubler la mise à 5 contre 3 à la 12e minute de jeu (2-0). Mais les Jaunes et Noirs savent se sortir de situations compliquées et l'ont prouvé avec la réduction du score de Mathieu Brodeur après 17 minutes et l'égalisation par Alex Aleardi à 14 secondes du premier buzzer (2-2).

La première partie du deuxième tiers était toute autre puisque cette fois, c'étaient les joueurs de Fabrice Lhenry qui prenaient l'avantage par Joël Caron avant qu'Alex Aleardi ne fasse le break peu après la mi-match (4-2). Mais comme ce match avait décidé d'être fou, les Gapençais ont à leur tour refait leur retard en réduisant tout d'abord la marque par Paul Schmitt puis en égalisant en fin de tiers par Roberts Jekimovs (4-4).

Alors que le troisième tiers ne donnait pas de but, les deux équipes devaient se rendre en prolongations et, à trois contre trois, ce sont les Normands qui ont réussi à marquer le but vainqueur alors qu'il ne restait que 32 secondes à jouer par Florian Chakiachvili, déjà décisif lors du match 1 et lors du match 2.

Menant la série 3-0, les Dragons joueront le quatrième match, ce mercredi 20 mars 2019 à Gap. Une victoire validerait la qualification, alors qu'une défaite renverrait les deux équipes à un match 5, vendredi 22 mars 2019 sur l'Ile Lacroix.