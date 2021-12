Ski alpin: nouveau record pour Shiffrin, victorieuse du slalom de Spindleruv Mlyn

Shiffrin co-détenait jusque là le record avec la légende Suisse Vreni Schneider (14 victoires lors de la saison 1988/89 qui comptait cependant moins de course). L'Américaine remporte ainsi sa 58e victoire en Coupe du monde, alors qu'elle fêtera ses 24 ans mercredi, premier jour des finales (une course de chaque discipline) en Andorre où elle pourrait encore améliorer son total.

Autre exploit, sa 39e victoire en slalom lui permet de compter 1.954 points et de s'approcher de la marque mythique des 2.000 points sur une saison, franchie par seulement deux skieurs dans l'histoire: le pionnier autrichien Hermann Maier en 2000 (2.000 points pile) et la recordwoman slovène Tina Maze (2.414 points en 2013), que Shiffrin ne peut plus dépasser.

Après avoir empêché Mikaela Shiffrin de remporter officiellement le globe de géant vendredi, la Slovaque Petra Vlhova n'a rien pu faire samedi sur le slalom, terminant 3e mais très loin de l'Américaine à 2 sec 03/100. Shiffrin était de toute façon déjà assurée de remporter le globe de la spécialité, son 6e.

Après avoir dominé la 1re manche, l'Américaine originaire de Vail (Colorado), championne du monde de la spécialité pour la 4e fois en février à Are (Suède), n'a été approchée samedi que par la Suissesse Wendy Holdener, qui termine 2e à 85/100.

C'est le 21e podium de Coupe du monde en slalom pour Holdener (25 ans), qui ne compte toutefois aucune victoire sur la discipline, toujours barrée par Shiffrin ou Vlhova.

La Française Nastasia Noens termine 16e à 3 sec 82.

A LIRE AUSSI.

Ski alpin: Vlhova oblige Shiffrin à patienter, Worley hors jeu après le géant de Spindleruv Mlyn

Mikaela Shiffrin, à Semmering, remet les points sur les skis

Ski alpin: Shiffrin, les records après le gros globe

Ski: Shiffrin complète son service en cristal avec le globe du slalom à Ofterschwang

Courchevel: Shiffrin, 50 nuances de blanc