XV de France: de la stabilité, une nouveauté

Les vainqueurs de l'Ecosse, le 23 février (27-10) lors de la 3e journée du Tournoi des six nations, démarreront donc de nouveau dimanche en Irlande.

Une première, donc, depuis l'arrivée de Brunel, qui a succédé à Guy Novès, dernier sélectionneur à avoir gardé inchangée son équipe de départ d'un test-match à l'autre: en novembre 2017, entre les défaites contre la Nouvelle-Zélande (38-18) et l'Afrique du Sud (18-17).

Mais entre ces deux revers, l'équipe de France bis avait affronté la réserve des All Blacks dans une rencontre qui n'avait pas valeur de test-match et ne donnait pas droit à une sélection.

Et pour trouver trace de la même feuille (remplaçants inclus) d'un test-match à l'autre, il faut remonter à... février 2012 ! Et encore: Philippe Saint-André avait reconduit en Ecosse les 23 choisis pour affronter l'Irlande, match qui avait finalement été reporté en raison de la pelouse gelée du Stade de France.

"Conforter ce groupe"

Bref, ces statistiques disent tout de l'instabilité qui escorte les Bleus depuis de nombreuses années, en raison des blessures ou des méformes des uns et des autres, et des nombreuses défaites de l'équipe.

"On n'a pas changé souvent volontairement. On me dit que 6-7 charnières sont passées: je veux bien, mais qu'on me fasse la liste des blessés aussi !" souligne Brunel.

Le sélectionneur fait ici référence à sa décision de tester une septième paire de demis pour relever la tête contre l'Ecosse après la déroute en Angleterre (44-8) --Morgan Parra et Camille Lopez avaient été remplacés par Antoine Dupont et Romain Ntamack--.

"Il faut arriver à maintenir l'ossature la plus constante et solide possible à partir du moment où elle est performante. Malheureusement, ça n'a pas été possible à travers les blessures et les échecs qu'on a pu avoir au long de ces derniers mois" ajoute Brunel.

Epargné par les blessures et vainqueur du XV du Chardon après les deux défaites inaugurales (24-19 contre le pays de Galles avant l'Angleterre), Brunel a donc saisi au bond l'occasion d'offrir de la stabilité.

Un besoin d'autant plus important à mesure que se rapproche l'échéance Coupe du monde au Japon (20 septembre-2 novembre), en vue de laquelle le XV de France est à la recherche accélérée de confiance et de certitudes.

"Il aurait été difficile de sortir quelqu'un particulièrement (après la victoire contre l'Ecosse). Le but est de conforter ce groupe" justifie le sélectionneur.

Le temps presse

A seulement cinq rencontres du rendez-vous nippon (Irlande et Italie dans le Tournoi, et trois de préparation), le temps presse en effet.

Notamment pour que la nouvelle charnière, juvénile, composée de Dupont (22 ans, 12 sél.) et Ntamack (19 ans, 3 sél.), puisse acquérir suffisamment d'automatismes.

Comme les autres jeunes pousses plutôt performantes face aux Ecossais (les titulaires Ramos, Bamba, Penaud, Lambey et Iturria, le remplaçant Alldritt), ils passeront une formation accélérée face à l'Irlande, deuxième nation mondiale parfaitement guidée par ses demis Conor Murray et Jonathan Sexton.

"Contre l'Ecosse, ils ont été à l'aise, on su alterner. Il sera fondamental que notre paquet d'avants, notamment, soit en mesure de les mettre dans les mêmes dispositions en Irlande, et ce ne sera pas aisé" convient Brunel, qui a donc maintenu hors des 23 Lopez, son ouvreur N.1 en début de Tournoi.

Si son coéquipier de la charnière et de Clermont Morgan Parra est lui blessé, le centre Wesley Fofana, autre joueur de l'ASM sur qui Brunel annonçait vouloir bâtir il y a un mois, était apte après s'être blessé en ouverture face aux Gallois.

Il regardera cependant également des tribunes de Lansdowne Road ce XV de France inchangé tenter de ramener une première victoire référence depuis de nombreuses années.

Le XV de départ: Ramos - Penaud, Bastareaud, Fickou, Huget - (o) Ntamack, (m) A. Dupont - Iturria, Picamoles, Lauret - Vahaamahina, Lambey - Bamba, Guirado (cap.), Poirot

Remplaçants: Chat, Falgoux, Aldegheri, Willemse, Alldritt, Serin, Belleau, Médard

A LIRE AUSSI.

Six nations: le XV de France sur des chardons ardents

Six nations: le même XV de France reconduit contre l'Irlande

Six Nations: la France s'offre un bol d'air et un vent de jeunesse contre l'Ecosse

XV de France: après la noyade, sortir la tête de l'eau

XV de France: Brunel abat les cartes Iturria et Penaud