Dani Alves à l'AFP: "Tout a été construit pour que cela soit une excellente année pour nous"

Avant le 8e de finale retour de Ligue des champions contre Manchester United mercredi, l'expérimenté latéral (35 ans) souhaite que son équipe répète "l'excellent travail" accompli à l'aller (victoire 2-0) pour enfin se qualifier pour les quarts de finale de la compétition pour la première fois depuis 2016.

Q: Êtes-vous confiant pour finir le travail contre Manchester United après la belle victoire de l'aller 2-0 ?

R : "Bien sûr, je pense que nous avons fait un grand pas. Mais nous ne pouvons pas être trop confiants, nous savons que dans le football tout peut arriver. Nous devons répéter l'excellent travail que nous avons accompli à l'aller. Ne pas jouer avec ce résultat, mais faire un résultat: c'est la seule façon pour nous d'atteindre au final notre objectif."

Q: Après le match, Kylian Mbappé a dit qu'il fallait "arrêter d'avoir peur" comme pour déminer tout risque de "remontada" mercredi, deux ans après le cauchemar vécu contre Barcelone. Vous êtes d'accord ?

R: "Oui. Dans le football, vous ne pouvez pas avoir peur. Dans la vie si les objectifs ne sont pas toujours atteints, c'est à cause de la peur. Il ne faut jamais avoir peur, il faut du respect, car (Manchester United) est une équipe historique en Ligue des champions. J'en plaisante toujours mais l'équipe +vierge+ dans cette compétition, c'est nous, pas Manchester United, qui l'a déjà gagnée. Nous devons montrer la même personnalité que nous avions démontrée là-bas, être conscients de l'avantage que nous avons, sans toutefois jouer en fonction de cela."

Q: Paris est devenu une si grande équipe que c'est désormais aux autres d'avoir peur, selon vous ?

R : "Les autres clubs doivent nous montrer du respect (sourire). Je pense que nous sommes en train de gagner le droit d'être pris en compte par les autres équipes. Je ne pense pas qu'ils aient peur de nous, mais je suis sûr qu'ils ont du respect pour les joueurs que nous avons. Le plus important dans tout cela est que nous continuions le travail que nous sommes en train de réaliser, que nous soyons une équipe qui lutte ensemble, qui gagne ensemble et qui souffre ensemble. C'est cela qui fait qu'une équipe est forte, prise en compte pour gagner dans une telle compétition. Nous avons besoin d'une solidité défensive incroyable, c'est la base de tout succès dans le sport. Et je ne parle pas spécifiquement de la défense, mais de l'ensemble de l'équipe. Car lorsque vous êtes fort en défense, le fait d'être fort en attaque n'en est que la conséquence."

"Une atmosphère incroyable pour travailler"

Q: Quels sont les ingrédients de la réussite du PSG cette saison ?

R: "Pour être une grande personne, une grande équipe, il faut plusieurs choses, car si tu n'en as qu'une seule, tu n'es pas bien. Il faut trouver le juste équilibre pour tout avoir et ne manquer de rien. Avec des gens expérimentés, des jeunes, je pense qu'on fait un bon mélange et ça se voit quand on joue, quand on se bat... On a de la chance cette année, j'insiste, d'avoir un staff apprécié, que tout le monde respecte, et qui a mis en place une atmosphère incroyable pour travailler et bien faire les choses. Tout a été construit pour que cela soit une excellente année pour nous."

Q: En quoi l'arrivée de joueurs très expérimentés et qui ont tout gagné comme vous-même ou Gianluigi Buffon a-t-elle permis d'apporter au PSG cette sérénité dans ces grands rendez-vous ?

R: "Je ne pense pas que nous ayons apporté la culture de la victoire, parce qu'au final tous ceux qui jouent veulent gagner. En ce qui nous concerne, c'est vrai que nous savons comment gagner mais aussi comment perdre. Quand vous avez des joueurs d'expérience, vous ne tremblez pas au moment de jouer face à une atmosphère hostile, face à la pression des gens. Il n'y a pas le stress qu'un jeune joueur peut avoir. C'est ce qui fait que nous avons beaucoup de force et d'équilibre. Dans un match de haut niveau, celui qui prend les meilleures décisions, est celui qui gagne. Nous sommes prêts à prendre les meilleures décisions."

Q: Depuis la victoire à Manchester, l'équipe a aussi prouvé qu'elle pouvait être très performante sans ses stars Neymar et Edinson Cavani. Comment l'expliquer ?

R: "C'est la preuve qu'il y a beaucoup de qualité dans cette équipe. Je dis toujours que nous avons des joueurs spéciaux, comme +Ney+, Kylian, +Edi+, qui peuvent faire la différence à n'importe quel moment, et que notre rôle est de les aider. C'est comme si on avait un excellent plat, mais sans les bons accompagnements, ça n'aurait pas le même goût (rires)!"

Q: Et vous, quel est votre rôle dans ce "plat" ?

R: "(Hilare) Le poisson! Celui qui est le +cerveau+, tranquille, mais qui en même temps... (il mime avec ses mains celui qui n'arrête pas de bouger dans l'eau, NDLR)."

Q: La bonne atmosphère qui règne au sein de l'équipe semble aussi être à l'origine de votre réussite. Que faire pour la maintenir ?

R : "Parfois, nous devons jouer les psychologues. J'aime bien entretenir de bonnes relations avec tout le monde. Parfois, je me demande: +Comment puis-je me comporter avec untel ou un autre ?+ Parce que ce qu'il se passe sur le terrain est un peu le reflet de ce qu'il y a à l'extérieur, des connexions (entre les joueurs)... Plus nous créons une atmosphère positive, mieux nous vivons. Nous passons plus de temps ici qu'avec nos familles, donc c'est bien de passer du bon temps avec tout le monde. Heureusement, nous avons un staff qui contrôle cela très bien. Nous essayons de laisser de côté les égos parce que si on les laisse émerger, on cesse de penser à être heureux. Dans la vie, tu n'as pas besoin d'avoir raison, il faut être heureux. Et moi, je suis très heureux!"

Propos recueillis par Yassine KHIRI et Andy SCOTT.

