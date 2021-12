Petit-Quevilly. Près de Rouen, Claire Savereux défend la broderie de Lunéville

Claire Savereux a travaillé pour les maisons de haute couture les plus prestigieuses comme Dior et Chanel, mais c'est à Petit-Quevilly (Seine-Maritime) qu'elle a choisi de s'installer l'an dernier pour y installer son atelier de broderie. Originaire de Rouen, la jeune femme est revenue dans sa région après sa formation qui l'a mené jusqu'en Lorraine où elle a découvert un savoir-faire qui s'oublie : la broderie de Lunéville.

Une technique ancienne

"C'est une technique qui date du XVIIe siècle et qui consiste à ajouter des perles ou des paillettes à une broderie donnant de multiples effets, raconte Claire Savereux, on travaille à l'envers et on utilise toujours le même point." Ce qu'elle apprécie dans cette technique, ce sont notamment les effets de lumière avec les reflets qui peuvent être créés.

Dans son atelier, Claire Savereux crée des modèles qu'elle propose aux particuliers ou bien sur-mesure : "J'utilise des tissus de récupération car l'industrie textile est particulièrement polluante", ajoute-t-elle, en se remémorant certaines pratiques qu'elle a pu voir chez les grands couturiers. "Je propose aussi de la personnalisation de vêtements et la broderie sert également à réparer des tissus."

Pour continuer à "défendre ce patrimoine peu connu", elle propose des cours de broderie au crochet de Lunéville. "Ils s'adressent aussi bien aux initiés qu'aux non-initiés, aux jeunes comme aux plus âgés, poursuit Claire Savereux, il n'y a pas besoin d'avoir des notions en couture ou en broderie."

Le Kaléidoscope 29 rue Victor Hugo à Petit-Quevilly. Tél. : 06 08 32 53 61. Mail : moires.broderie.couture@gmail.com