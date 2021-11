mémorial de Caen. Au Mémorial de Caen, des visites guidées, en famille

Durant les vacances d'hiver, le Mémorial de Caen organise des visites pour les enfants. Ces visites, animées par un guide du Mémorial, permettent d'aborder les grandes questions de la Seconde Guerre mondiale grâce à la découverte de documents d'époque et à la manipulation d'objets. Ces visites adressées aux familles et individuels durent environ 1 h 45. Elles sont un vrai moment de partage, de découverte et d'Histoire.

Pratique. Jusqu'au 10 mars 2019 au mémorial de Caen. Réservation : 02 31 06 06 45. De 3 à 4.50€.