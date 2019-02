Johnny and Rose : homemade pop qui monte à Rouen

Johnny and Rose, c'est d'abord l'histoire d'une rencontre. Celle entre Adam Scott, guitariste britannique de la région de Liverpool, fan du rock des années 60 et de l'anti-folk new-yorkais des années 2000, d'un côté, et Zaina de Boorder de l'autre. Moité néerlandaise, moitié tanzanienne, elle est nourrie par la musique des années 40 et 50, le jazz de Louis Armstrong et d'Ella Fitzgerald. "Je voulais apprendre la guitare avec un anglophone", raconte-t-elle. Un cours qui s'est changé en coup de foudre artistique quand Adam l'a entendue chanter Elvis.

Et malgré des influences très diverses, les deux expatriés se rejoignent sur un amour commun d'une certaine structure pop, celle des voix très présentes et des mélodies entêtantes. Trois mois après la naissance de leur duo, Aminata les a rejoints pour la percu et les chœurs. "Elle est professeur de chant et elle apporte vraiment quelque chose sur les chœurs et les arrangements", détaille Adam. Le groupe ne devrait pas s'agrandir davantage. "On a trouvé un équilibre, on est comme une petite famille. Et puis à trois, on rentre dans une voiture, c'est pratique", sourit le guitariste qui a conservé dans un français impeccable son accent so british. Quand il s'agit de décrire leur style, les deux acolytes parlent d'une "pop fait-maison un peu naïve, un peu mignonne, un peu bricolée. On ne se prend pas au sérieux". Mais l'efficacité est là. Avec une musique résolument positive, qui fait du bien. "On est un des seuls groupes locaux à jouer des accords majeurs", plaisante à ce sujet Adam.

Un album en 2019

Lui qui travaille au 106 et "Ami" qui est professeur de chant sont déjà bien intégrés dans le milieu de la musique local. Des liens qui leur ont vite permis de se produire, d'abord aux Trois pièces puis dans d'autres bars jusqu'à un concert mémorable dans la cour de l'Historial Jeanne-d'Arc.

Plus récemment, le groupe a été sélectionné pour le concours régional des Inouïs du Printemps de Bourges sur la scène du Tetris au Havre : "notre premier concert sur une vraie scène, ça a été une super soirée", se souvient Zaina. Ils seront fixés à la fin du mois de février pour une éventuelle sélection pour jouer au festival, même s'ils s'efforcent "de ne pas trop y croire". L'avenir leur tend les bras désormais. 2019 sera l'année de l'album et d'une ouverture à un public plus large que celui leurs fans rouennais. Johnny and Rose confient qu'ils seront à l'affiche de quelques-uns des festivals de l'été en Normandie, et peut-être au-delà.