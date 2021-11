Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du mercredi 6 février

Bélier

Sans être obséquieux. Règle importante, soignez votre communication avec le sourire en donnant le sentiment que votre interlocuteur est votre unique priorité. Alchimie complexe.

Taureau

Il y a quelque chose qui cloche. Une impression de déjà-vu qui va mal tourner. Que faire ? est-ce objectif ? " Traversez dans les clous " restez prudent on ne sait jamais.

Gémeaux

Si vous êtes seul, vous aimeriez quelque chose d'intensément spectaculaire. Il faudra réduire la voilure aujourd'hui. Vénus ne semble pas flatter vos intérêts pour l'instant.

Cancer

Vent mauvais qui engendre les bourrasques sur le plan professionnel. Rien ne va jamais avec ce sentiment de ne jamais satisfaire qui que ce soit. Quelle galère.

Lion

Belle journée ; le succès va au succès. Des idées ingénieuses que vous avez diffusées au dernier trimestre remontent à la surface. Et en plus vous avez la réponse à toutes les questions.

Vierge

Le vent tourne. On vous trouve des qualités qu'en un temps on vous refusait. Votre cote remonte. Profitez de cette lune de miel médiatique pour glaner çà et là ce qui était encore impossible hier.

Balance

Vous prendrez soin d'un membre de votre entourage dont les amis ne lui veulent pas que du bien. Être un peu plus sélectif dans les fréquentations ne serait pas du luxe.

Scorpion

En absence de propos clairs il est difficile de vous suivre dans vos résonnements. On dirait que vous avez la crainte d'allumer des feux difficiles à éteindre. Risque d'ironie à votre égard.

Sagittaire

Vous préférerez les innovations qui ne génèrent qu'un minimum de contraintes. Un grand chantier est à entamer. Votre talent de rénovateur n'est plus à démontrer.

Capricorne

Vous serez ému de constater les méfaits du temps et un couple de votre entourage pour le moins brinquebalant. Veillez à rester neutre. Une oreille attentive suffira amplement.

Verseau

Vous avez le sentiment que vous n'avez rien à attendre de qui que ce soit et vous débrouiller tout seul. Vous n'avez que faire d'une prétendue chance. Seule la stratégie compte.

Poissons

Vous aurez le diapason en main et donnerez le " la ". Vous serez le chef d'orchestre principalement si vous devez remplacer une figure essentielle de l'échiquier professionnel.