Hors Normandie. Un tablette tactile à gagner dans Normandie Matin

Chaque matin dans Normandie Matin entre 6h et 9h, Max et Laure vous invitent à jouer au Hit de la salle de bains. Ecoutez attentivement l'extrait qu'ils diffusent à 7h15 et 8h15, donnez le nom du chanteur(se)/groupe et gagnez des cadeaux!

Cette semaine, gagnez une tablette tacile Archos. L'écran 10,1'' (1024 x 600) de l'ARCHOS Access 101 WiFi est parfait pour surfer sur le web en mobilité. Et pour une expérience toujours plus rapide, l'ARCHOS Access 101 WiFi est propulsé par un processeur quad-core. Certifié Google, l'ARCHOS Access 101 WiFi fonctionne sous une version épurée d'Android 8.1 Oreo. Immortalisez vos moments préférés grâce à la caméra arrière de 2 mégapixels et la caméra avant de 0,3MP. Avec les 1 Go de RAM, faites ce que vous voulez! Cette tablette vous donne accès à tous vos contenus en ligne grâce à sa connexion WIFI.

Pour s'inscrire au Hit de la salle de bains, envoyez dès maintenant SDB au 7 11 12par SMS (65cts+prix d'envoi d'un SMS) ou appelez au 0892 23 73 38 (40cts/min) quand les animateurs vous y invitent.

Bonne chance!