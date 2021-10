Mondeville. Les sportifs de haut niveau ce samedi à Mondeville

Déjà la 17eme édition du Meeting de Mondeville ce samedi 2 Février à la Halle Michel d'Ornano. De nombreuses personnalités du milieu de l'athlétisme vont s'y réunir et tenteront sans aucun doute d'établir leurs meilleurs chronos. Cette épreuve indoor devait accueillir Christophe Lemaitre, mais le champion blessé à la cuisse droite l'année dernière a été contraint de renoncer aux épreuves hivernales. La liste des athlètes participants est à retrouver ici.

Comme d'habitude le spectacle sera au rendez-vous sur les terres Mondevillaises avec pour la 2eme année consécutive une section handisport, une fierté pour Christophe Lemarié, président du Meeting de Mondeville. Ce denier nous apporte son regard sur l'événement de samedi soir :

La soirée sera animée et sportive Impossible de lire le son.

Ouverture des portes à 18h30, début des épreuves à 19h (ouverture officialisée par Patrick Montel, président d'honneur du Meeting). Devant les 2 000 spectateurs environ 140 athlètes assureront le spectacle ce week-end. Pensez à pré-réserver vos places sur aomh.fr.

Notez qu'une porte reste ouverte pour nos Normands qui souhaitent participer à ce meeting de renommée internationale ; un 1 000m a été mis en place pour les joggeurs du dimanche. Christophe Lemarié nous en dit plus :

La course pour tous Impossible de lire le son.

Rendez-vous sur aomh.fr pour découvrir plus en détail cette grande soirée et pour vous replonger dans les statistiques des éditions précédentes. Mondeville est une terre de performances mondiales, de records de France et de performances Européennes. Cette édition nous apportera sûrement de jolies surprises. À vos marques, prêts, partez !