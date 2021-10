Caen. Petit guide de l'amitié avec Pierre Mellot

Pierre Mellot (piste 1) Impossible de lire le son.

Pierre Mellot (Piste 2) Impossible de lire le son.

L'auteur : Responsable adjoint des 18-25 ans pour la communauté de l'Emmanuel, Pierre Mellot, étudiant à Polytechnique, est un jeune qui a le charisme de parler aux jeunes.

"Qui trouve un ami, trouve un trésor" Proverbe Latin

l'argumentaire de son premier ouvrage: "Ce livre est le fruit de discussions entre jeunes passionnés sur l'amitié et l'amour. L'auteur en a tiré un petit manuel pour apprendre à aimer, fondé sur leur expérience et dans leur langage. Il y donne des clés simples et lumineuses pour apprendre à s'aimer soi-même, à aimer ses amis de la manière la plus juste, à relever le défi des amitiés filles-garçons, et enfin à vivre une belle relation amoureuse, fondée sur l'amitié. Une approche originale des questions affectives, à mettre entre les mains de tous les jeunes !"

Les Editions de l'Emmanuel

Site de "la toile Scoute"

L'émission Tendance Confidences est diffusée chaque Dimanche de 8h40 à 9h sur Tendance Ouest.