spécial. Caen : soirée de présentation au Cargö

Roulement de tambour… Attention, événement spécial. Le Cargö de Caen (Calvados) va dévoiler ce week-end sa programmation du trimestre : de mi-janvier à mi-avril. Cette soirée permettra à la scène de musiques actuelles de présenter les bons plans abonnés, les nouveaux projets d'actions culturelles et les groupes accompagnés 2019.

Le Cargö se transforme

À l'occasion, l'équipe transforme le club en mini-terrain de jeux : concerts, DJ sets, babyfoot, ping-pong, espace photos avec la Trombinette. Et ce, sans oublier le verre de convivialité ! Cette soirée permettra également de souhaiter la bonne année à l'ensemble des fans de pop, de rock, de R'N'B, de métal, d'électro, en bref : du Cargö.

Un avant-goût…

Cats on trees est un des groupes en tête d'affiche ce trimestre. Les deux artistes, Nina Goern et Yohan Hennequin présenteront leur nouvel album " Néon ", où l'on retrouve l'écriture de mélodies hors pair sur des rythmes pop-électro et cette mélancolie heureuse qui les distingue. " Keep On Dancing " est le titre phare de ce CD.

Pratique. Vendredi 18 janvier 2019 de 18 h 30 à 22 heures au Cargö. Entrée libre.