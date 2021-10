Le-Havre. Football : le HAC s'engage dans la promotion de l'arbitrage

Le HAC et la Ligue de football de Normandie (LNF) lanceront l'opération "l'HACADEMY de l'arbitrage", samedi 19 janvier 2019. La signature de la convention entre les deux parties se déroulera dans l'amphithéâtre du Stade Océane, une heure avant le coup d'envoi de la rencontre amicale entre l'équipe de France féminine et les États-Unis (20 h 45). À travers cette initiative, parrainée par Laura Georges, secrétaire générale de la Fédération française de football (FFF) et ancienne joueuse internationale, le HAC s'engage à former, initier, échanger et communiquer sur les règles du jeu, le rôle de l'arbitre et les relations entre joueurs et arbitres.

"Comme un centre de formation"

"L'objectif est de faire progresser nos arbitres aux niveaux supérieurs sur la base athlétique, pratique, et théorique, mais aussi d'initier pour capter plus d'arbitres", précise Jean-Luc Troadec, ancien arbitre et président de la commission régionale de promotion de l'arbitrage (CRPA). "L'HACADEMY fonctionnera comme un centre de formation avec deux pôles : l'école d'arbitrage et l'académie de l'arbitrage", détaille-t-il.

Le HAC assurera l'animation des séances d'entraînement au stade de la Cavée-Verte et bénéficiera à titre gracieux de l'expertise de ces jeunes arbitres sur les rencontres amicales organisées dans le cadre de cette convention. Une première en France.