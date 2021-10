Le-Havre. Ligue 2 : le HAC s'offre un festival offensif

Le match

Une première période de ouf avec des buts à la pelle et un scénario renversant. Le HAC et Valenciennes ont offert 45 premières minutes à couper le souffle. Et sur un score improbable de 3-3 que les deux équipes ont rejoint les vestiaires à la pause. Crédité d'un but et d'une passe décisive au cours de ce premier acte de folie, Kadewere a une nouvelle fois étalé toute sa classe sur le front de l'attaque havraise. À l'autre extrémité du terrain, Raspentino a, lui aussi, démontré l'étendue de ses qualités en signant un doublé.

Gory intenable

D'abord menés (0-1, 17e), les Ciel et Marine ont réussi à revenir (1-1, 21e), puis à passer devant (2-1, 32e), avant de se faire rejoindre (2-2, 33e), puis de nouveau dépasser (2-3, 36e), puis de recoller au score encore une fois (3-3, 41e). Ce festival offensif aurait même pu être encore plus éclatant si la tentative de Gory n'était pas venue s'écraser sur la barre (44e). Une première période de dingue, on vous dit !

La seconde fut nettement moins enlevée. Les défenses avaient enfin resserré les boulons, si bien que les occasions se faisaient cette fois rarissimes. Mais il n'en a fallu qu'une seule après la pause pour permettre à Gory de redonner l'avantage aux Havrais (4-3, 67e). Un but synonyme de victoire, la 8e cette saison pour le HAC, qui revient à quatre points du podium. Une bien belle opération avant de recevoir le Red Star, lundi 21 janvier 2019.

Les buts

17e : Esseulé côté gauche, Mauricio centre à ras de terre au second poteau en direction de Raspentino, qui se jette sur le ballon pour l'envoyer au fond des filets.

HAC - Valenciennes : 0-1

21e : Ramaré écope d'un carton jaune pour une faute sur Youga. Le coup franc de Ferhat trouve Mayembo, complètement oublié par la défense nordiste. Le défenseur havrais ajuste une reprise de volée imparable.

HAC - Valenciennes : 1-1

32e : Gory lance Kadewere dans la profondeur. L'international zimbabwéen évite la sortie de Perquis avant de marquer d'une frappe enroulée.

HAC - Valenciennes : 2-1

33e : À peine l'engagement effectué, VA profite d'une saute de concentration de Mayembo pour égaliser par Raspentino, seul face à Thuram, qu'il ajuste d'une frappe instantanée.

HAC - Valenciennes : 2-2

36e : Mauricio échappe une nouvelle fois à la vigilance de Coulibaly. Son centre est repris victorieusement par Romil.

HAC - Valenciennes : 2-3

41e : Décalé côté droit, Kadewere adresse un centre parfait pour Gory, qui reprend du plat du pied pour remettre les deux équipes à égalité.

HAC - Valenciennes : 3-3

67e : Servi par Abdelli, tout juste entré en jeu, Gory trompe Perquis d'une frappe à ras de terre.

HAC - Valenciennes : 4-3

La fiche

Arbitre : M. Lissorgue - Spectateurs : 5 325

Buts HAC : Mayembo (21e), Kadewere (32e), Gory (41e et 67e) ; Valenciennes : Raspentino (17e et 34e), Romil (36e)

Avertissements au HAC : Mayembo (24e), Fontaine (82e), Abdelli (90e) ; à Valenciennes : Ramaré (21eet 89e)

Expulsion Valenciennes : Ramaré (89e)

HAC : Thuram - Coulibaly, Mayembo, Bain (cap), Camara - Basque, Youga (Abdelli, 66e) - Ferhat, Fontaine, Gory – Kadewere (Assifuah, 79e). Entraîneur : Oswald Tanchot

VALENCIENNES : Perquis – Cuffaut, Nestor (cap), Niakaté, Dos Santos – Arib (Massouema, 60e) – Ramaré, Masson (Roudet, 75e) – Mauricio (Ambri, 81e), Raspentino, Romil. Entraîneur : Réginald Ray