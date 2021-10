Alençon. Alençon : des jeunes tiennent la buvette pour s'offrir un séjour au ski

Comme dans beaucoup de villes à l'occasion des fêtes de fin d'année, Alençon (Orne) a installé une patinoire synthétique temporaire, du samedi 22 décembre 2018 jusqu'au dimanche 6 janvier 2019, sous la coupole de sa Halle au Blé. Mais tous les jeunes ne viennent pas pour s'y amuser !

Une patinoire pour aller au ski !

Certains jeunes et ados tiennent la buvette et vendent des boissons comme du jus d'orange, mais aussi des crêpes. Le bénéfice est mis dans un pot commun qui permet de prendre en charge une partie des frais du séjour au ski organisé par les centres sociaux Croix-Mercier, et de Courteille, à Alençon. Un séjour au pied du Mont-Blanc, dans un chalet à Saint-Gervais-les-Bains (Haute-Savoie), pour 35 jeunes. Romane, 11 ans et Miléane, animatrice du séjour :

Romane et Miléane Impossible de lire le son.

Buvette, loto et cross…

Un loto et un cross sont également organisés pour récupérer des finances pour ce séjour au ski. Au programme du 16 au 23 février prochain : ski avec l'équipe d'animation le matin, et 2 heures de cours de ski avec des moniteurs chaque après-midi… il reste quelques places pour participer à ce séjour (ouvert à tout enfant/ado).