Alençon. Alençon : Hervé Vilard pour 2 concerts de soutien aux migrants

Capri, c'est fini. Après une tournée d'adieu intitulée " Dernières " qui est passée par une quinzaine de villes et par l'Olympia, Hervé Vilard, artiste aux près de 45 millions de disques vendus, a décidé en 2018 de ne plus faire de concerts dans de grandes salles, avec ses tubes : Capri, Méditerranéenne, Reviens… Finies aussi les grandes tournées avec d'autres artistes, comme " Age tendre ".

À 72 ans, Vilard a décidé de se faire plaisir. Lui qui a connu une enfance très mouvementée, ballotté de famille d'accueil en famille d'accueil. Une sorte d'errance, de migration avant l'heure… Lui qui a vu des enfants mourir en Amérique centrale. Lui qui a été un chanteur à midinettes de l'époque, qui a connu la gloire. Lui qui ne renie rien, mais qui veut évoluer vers autre chose.

La littérature, je suis né dedans

Loin de l'image lisse du chanteur à succès, Hervé Vilard a aussi côtoyé l'écrivain Jorge Luis Borgès à qui il faisait la lecture en buvant du thé en Argentine. Il s'est promené avec Marguerite Duras et ses chiens sur la plage de Trouville (Calvados)… De Louis Aragon à Eugène Ionesco, d'Edmond Rostand à Jacques Prévert, mais aussi de Jacques Brel à Alex Beaupain, de Barbara à Vincent Delerm, sur des textes souvent peu connus, il prépare un récital intime qu'il va interpréter dans de petites salles, seul avec un piano.

Il se l'était promis lorsqu'il était jeune disquaire

S'il devenait un chanteur connu, il s'était promis lorsqu'il était jeune disquaire d'interpréter un récital sur des textes de ses auteurs favoris, de Gianni Esposito à Jean Genet, de Pablo Neruda à Bertold Brecht, de Guy Béart à Anne Sylvestre. Hervé Vilard est actuellement en studio, il prépare ce tour de chant. Mais il n'en reste pas moins un citoyen comme un autre. Il se dit terriblement déçu du monde dans lequel nous vivons, on sent que ce monde se rétrécit, c'est pollué partout, on a même plus de respect pour l'être humain, et on finit par devenir indifférent... Il se confie au micro de Tendance Ouest :

Hervé Vilard Impossible de lire le son.

L'important ce n'est pas ce que vous chantez, c'est comment vous le chantez

Ce récital intime, Hervé Vilard l'interprétera bénévolement le vendredi 12 et le samedi 13 avril 2019 à l'auditorium d'Alençon (Orne) au profit de plusieurs associations locales qui œuvrent au quotidien pour l'accueil et l'intégration des migrants qui sont actuellement hébergés à Alençon. Location des places ici.