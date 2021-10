Alençon. Bruno Brel vient fêter les 40 ans de l'ancien cabaret Neptune

Le Neptune à Alençon (Orne) était un cabaret minuscule, rue de la Poterne. Seulement 45 places, mais à l'époque 137 artistes, de Léo Ferré à Bernard Lavilliers, sont passés dans l'établissement de Didier Geslain… Le cabaret a vécu de 1979 à 1985, puis il a fermé ses portes. Quarante ans après son ouverture, Bruno Brel, qui s'y est produit à de nombreuses reprises, revient à Alençon. Mais cette fois-ci, ce sera sur la scène de l'auditorium. L'artiste s'est confié au micro de Tendance Ouest.

C'est en 1967 que Bruno Brel a chanté pour la première fois sur scène. Dix ans plus tard, il a sorti son premier album. C'était deux ans avant l'ouverture du cabaret Le Neptune à Alençon, où il est ensuite venu se produire à cinq ou six reprises. Il garde un excellent souvenir de cette salle, mais aussi de ses balades dans Alençon ou dans les forêts alentour.

Depuis cette époque, Bruno Brel a interprété de nombreuses chansons, enregistré plusieurs albums. Mais il a aussi perpétué la mémoire de Jacques Brel, son oncle, dont il interprète des chansons dans ses spectacles. Bruno Brel est également romancier et auteur de scénarios. Bruno Brel :

Bruno Brel sur la scène de l'auditorium d'Alençon - 15 rue Julien - avec son tour de chant L'héritage et la descendance, vendredi 22 novembre 2019 à 20 h 30. Dans le cadre des concerts solidaires pour la Cimade, les Secours catholique et populaire, Solidarité durable avec les réfugiés, RESF61, CRPL et SOS Familles Emmaüs. Billets au guichet de l'Office de tourisme d'Alençon.