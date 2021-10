Rouen. Football (National): à Bourg-en-Bresse, QRM rate le coche ! 

Le match.

Quevilly Rouen Métropole a raté le coche de renouer avec la victoire vendredi 14 décembre 2018 sur la pelouse de Bourg-en-Bresse en faisant match nul 1-1 pour le compte de la 16è journée de National 1. Un match qui débutait de la meilleure des manières pour les visiteurs du jour qui ouvraient la marque dès la 7e minute de jeu par l'intermédiaire de Steve Shamal pour le 1-0. Les Rouges et Jaunes seront même aidés à la 36e minute par l'expulsion de Martin pour un second carton jaune. Malgré ce double avantage, les joueurs de Manu Da Costa allaient craquer encore une fois en fin de rencontre et encaisser un but à la 87e minute de jeu 1-1.

La réaction.

QRM reste à la 7è place du classement avant de recevoir pour le dernier match de l'année 2018 l'équipe de Drancy, vendredi 21 décembre 2018.