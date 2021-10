Cherbourg. Sous-marins australiens de Naval Group : ce sera la classe Attack

En Australie, les autorités ont posé, mercredi 12 décembre 2018 à Osbourne, la première pierre du chantier naval où seront bâtis les futurs sous-marins du contrat australien de Naval Group.

On connaît désormais le nom du programme : ce sera la "classe Attack", un nom qui représente "la furtivité, l'endurance à long terme et la létalité inhérente aux sous-marin", selon le ministre de la Défense australien, Christopher Pyne. Le design et l'ingénierie de ces bateaux sont réalisés à Cherbourg. Le premier des douze bateaux sera livré au début des années 2030. La filière créera "des milliers d'emplois" en Australie, selon le ministre.

Hundreds of new Australian construction jobs will be created following today's historic sod turning event at the site of the Future Submarine Construction Yard at Osborne in South Australia ➡️ https://t.co/bWbZYvpxCz #auspol #ausdef pic.twitter.com/9nESNkwoSK