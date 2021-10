Rouen. Fusillade à Strasbourg : sécurité renforcée au marché de Noël de Rouen

Le marché de Noël à Rouen (Seine-Maritime) a bien ouvert ses portes mercredi 12 décembre 2018, au lendemain de la fusillade qui a touché Strasbourg. Mais des mesures de sécurité supplémentaires ont été mises en place avec des barrières et des plots en béton.

Des patrouilles de militaires

Il s'agit de filtrer les accès aux chalets, sur la place de la cathédrale. Les militaires et les policiers ont également accentué leur patrouille dans le secteur, en lien avec le passe du plan Vigipirate au niveau "urgence attentat" partout en France.

"C'est dommage de ne pas pouvoir se promener en ville sans avoir des craintes surtout avec des enfants. On est quand même dans un pays libre mais on le sent de moins en moins", réagit Bruno Virson, un visiteur du marché de Noël. "Ces pauvres gens, ils se promenaient comme nous", affirme Florence Caron, croisée sous les arcades de la rue des Carmes.

Des blocs de béton entourent les chalets du marché de Noël. - Amaury Tremblay

Être vigilant

"C'est triste de devoir être toujours vigilant partout où on va mais malheureusement, on doit vivre avec, ajoute Martin Mary, il ne faut pas trop y penser et continuer à vivre normalement."

De nouvelles barrières ont été installées aux entrées du marché de Noël. - Amaury Tremblay

De leur côté, les commerçants se veulent rassurants face à ces mesures de sécurité renforcée. Ils espèrent que la fréquentation sera au rendez-vous d'ici la fin de l'année.

• Écoutez le reportage de Tendance Ouest :