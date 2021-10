Hors Normandie. Il lance un "escape game" sur le thème des gilets jaunes

Il s'appelle Hugo Lefèvre, il a 22 ans, et il vient de lancer sa start-up près de Lyon. Pour faire connaître sa toute nouvelle entreprise, il a eu l'idée de lancer un jeu gratuit et familial qui s'inspire de la mobilisation des gilets jaunes. Au cours de la partie, les joueurs doivent retrouver des indices destinés à aider Emmanuel Macron à apaiser les tensions.

Pour jouer, il suffit d'imprimer les indices disponibles sur le site escape-games.net. Les joueurs ont ensuite entre 15 et 30 minutes pour trouver les indices cachés au préalable dans une pièce d'au moins 20 m2 par le maître du jeu et proposer des solutions au président de la République. Quelques revendications des gilets jaunes ont été reprises pour le jeu, mais le créateur a aussi confié en avoir créé d'autres plus amusantes, comme, par exemple, "baisser le salaire de Brigitte" ou encore "vendre la vaisselle de l'Elysée".

Hugo Lefèvre a confié avoir imaginé ce jeu pour faire connaître sa toute récente start-up. Depuis sa mise en ligne, le jeu a été téléchargé plus de 300 fois selon le jeune homme, qui espère que cette première expérience gratuite donnera envie aux internautes de tester son escape game payant " Les Mystères du Père Noël ".