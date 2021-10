Cocasse. Ben et Arnaud Tsamere : les deux humoristes sur scène près de Rouen

Complices de longue date sur les plateaux télé, Ben et Arnaud Tsamere ont conçu ensemble ce nouveau spectacle décalé. Les deux humoristes nous parlent de leur collaboration :

Comment le duo s'est-il formé ?

"On jouait tous les deux au café-théâtre des Blancs manteaux à Paris et on avait écrit nos spectacles respectifs en prenant François Rollin comme référence. En plus de ce point commun, on a réalisé qu'on n'habitait pas très loin l'un de l'autre, alors on a commencé à travailler ensemble sur quelques projets comme les programmes courts de la chaine Comédie et les agités du bocal sur France 4. Tout de suite, j'ai aimé le spectacle d'Arnaud et lui le mien, c'est ce coup de cœur qui nous a donné l'envie de travailler ensemble sur d'autres projets. Notre première réelle collaboration en duo, c'était une audition pour un atelier de travail dirigé par Pierre Palmade. On avait écrit le matin même pour l'après-midi un sketch intitulé 'les pilotes'. Ça a tout de suite bien fonctionné ! On a eu l'occasion par la suite de le jouer à de nombreuses reprises dans les festivals d'humour, mais notre plus beau souvenir de scène ensemble, c'est un souvenir de télé : un fou rire de folie sur le sketch casting de miss dans l'émission On ne demande qu'à en rire."

Comment est né ce nouveau spectacle ?

"On en parlait depuis longtemps (10 ou 12 ans quand même), et puis à moment on a sauté le pas. On a terminé l'exploitation de nos spectacles solos respectifs, puis on a commencé à nous présenter ensemble notamment chez Michel Drucker. Après deux résidences de travail, à la comédie des trois Bornes en juin, et à la compagnie du café-théâtre à Nantes à la rentrée, puis suite à quelques dates de rodages, le spectacle dans sa version aboutie a été présenté le 13 octobre 2018 à Plaisir dans les Yvelines. Chaque texte de ce spectacle est le fruit de la réunion de nos deux esprits. Dans ce spectacle, nous voulions offrir au public de l'inédit tout en restant fidèles à ce que le public connaît de nos sketchs à la télé. Le public qui nous aime ne devrait pas être déçu ! Il s'agissait de faire du neuf avec les mêmes ingrédients. Cyril Lignac dirait que c'est une belle façon de revisiter nos plats les plus réussis. Avec notre expérience télé, notre écriture a évolué en nous contraignant à être très vigilants sur le fait de 'concerner' le public. Alors, aujourd'hui on est un peu moins dans des délires abstraits comme au début de nos carrières. Certes ça reste de l'humour absurde mais on essaye toujours qu'au début d'un sketch le public puisse se dire qu'il connaît le sujet."

Quelle est l'originalité de votre humour ?

"Le spectacle est présenté sous forme d'un journal télévisé. Cela nous permet de varier les thèmes, de passer d'un débat politique à la disparition des abeilles. Nous prenons le public à contre-pieds dans la manière d'aborder les thèmes annoncés et dans les dialogues. C'est ce qui nous tient le plus à cœur : de ne jamais aller là où on nous attend ! Notre duo fonctionne aussi sur le principe de la bienveillance. La complicité qui nous unit sur scène est le fruit de 14 ans d'amitié et il n'y a ni d'Auguste ni de clown blanc. On cherche en permanence l'équilibre pour que jamais l'un ne tire la couverture à soi."

Jeudi 20 décembre 2018 à 20 heures au Théâtre Charles Dullin au Grand-Quevilly. 16 à 32€. Tél. 02 35 68 48 91

