Rouen. Rouen : une journée pour sensibiliser aux IST

Deux jours avant la Journée mondiale de lutte contre le Sida, le samedi 1er décembre 2018, les équipes de médecins du monde étaient déjà dans la rue, à Rouen (Seine-Maritime). Le jeudi 29 novembre 2018, elles étaient au niveau du centre commercial Saint-Sever pour aller à la rencontre des passants. "On les informe, on les sensibilise sur les Infections sexuellement transmissibles (IST), le VIH, les hépatites… On parle des lieux de dépistage et on fait des jeux pour parler librement et sans tabou de sexualité", présente Cécilia Nguyen, chargée de prévention de réduction des risques à Médecins du monde.

Déconstruire les idées reçues

Dans la rue Saint-Sever, des flyers informatifs sont distribués aux passants. La discussion s'engage même rapidement avec certains, a proximité d'une petite camionnette où des tests de dépistage du VIH gratuits et rapides sont proposés à ceux qui le souhaitent. Avec succès, puisqu'une petite quarantaine de personnes ont fait le test rien que dans la matinée", selon Cécilia Nguyen.

De nombreux promeneurs passent rapidement leur chemin, sans un regard pour les papiers explicatifs. Pourtant, il y a toujours en 2018 un vrai manque de connaissance sur les IST selon Cécilia Nguyen : "Il y a plein de gens qui demandent ce qu'est la syphilis ou une hépatite, on peut entendre que le VIH peut se transmettre par la salive… En fait il y a encore beaucoup d'idées reçues et de peur. L'idée c'est que l'on puisse en parler ensemble et déconstruire ces idées."