Les Restos du cœur lancent leur campagne d'hiver en craignant une baisse des dons

"La campagne d'hiver va être rude et on a besoin d'argent", a déclaré Patrice Blanc, le président des Restos du cœur, lors du lancement à Paris de cette campagne d'hiver qui permettra de distribuer des repas à des centaines de milliers de personnes.

"On a besoin de dons. C'est au mois de décembre que se joue l'essentiel des dons des donateurs privés. Les besoins ne faiblissent pas, tous les centres constatent déjà de nombreuses inscriptions" pour l'aide alimentaire, a-t-il continué.

"On a une vraie crainte que les dons baissent", a confié M. Blanc, qui était notamment accompagné du commissaire européen aux Affaires économiques Pierre Moscovici.

Entre la hausse de la CSG (contribution sociale généralisée) pour les retraités, la suppression de l'ISF (impôt sur la fortune) et le futur prélèvement à la source, le bouleversement du paysage fiscal déstabilise les donateurs.

"On a eu beaucoup de mails de retraités nous répondant : +Envoyez donc votre courrier à l'Élysée +. On n'avait jamais eu des réactions comme ça auparavant", abonde Bernard Vagenay, responsable du service dons et legs de l'association.

M. Vagenay affirme que les Restos du cœur ont reçu "un tiers de chèques" en moins par rapport à la même période l'an dernier. "Ça représente un trou de 2 à 3 millions d'euros", dit-il.

"Certains donateurs ont leurs habitudes et il est difficile de savoir comment ils vont percevoir le changement" du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu qui doit entrer en vigueur en janvier, indique-t-il.

Lors de sa création en 1985 par Coluche, l'association avait accueilli 70.000 personnes. Un chiffre qui a explosé avec les années: l'hiver dernier, les Restos ont distribué 130 millions de repas à 860.000 bénéficiaires et s'attendent à maintenir ce niveau cette année.

A LIRE AUSSI.

Inquiets pour les jeunes, les Restos du cœur lancent leur campagne d'hiver

Macron lance la campagne hivernale des Restos du Coeur

Les Restos du coeur lancent leur 32e campagne d'hiver

Impôt à la source: Macron veut un audit avant de trancher

Restos du coeur : combien de repas distribués en Normandie ?