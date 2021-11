Beau soleil sur le Nord Cotentin : les Cherbourgeois en profitent !

Depuis une semaine maintenant, le département est sous le soleil. Et les Manchois en profitent pour sortir un peu plus et profiter de la douceur du temps.

A Cherbourg par exemple, les terrasses fleurissent à nouveau sur les trottoirs du centre-ville. Et les habitants en profitent pour lézarder au soleil.

Une situation qui satisfait forcément les patrons des cafés cherbourgeois.

AUDIO / Écoutez les témoignages de Xavier, salarié du Café du Port, Bastien, le responsable de Grain d'Café et Manu, le patron du bar de la Fontaine...