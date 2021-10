Rouen. Hockey sur glace : fin de l'aventure européenne pour les Dragons de Rouen

La marche était donc trop haute pour les Dragons de Rouen. Sans jamais démériter, ils sont sortis la tête haute de la Champions hockey league sur une défaite sur la glace du RedBull de Salzbourg, le mardi 20 novembre 2018. Un match retour des 8e de finale qui s'est achevé sur une défaite 5 à 1.

Dès le début du match, les locaux ont pris de vitesse des Rouennais acculés sur leur but et ils ont ouvert la marque par l'intermédiaire de Ryan Duncan après onze minutes de jeu (1-0). Ne réussissant toujours pas à sortir de leur zone, les Normands ont encaissé un deuxième but en fin de tiers par Brant Harris (2-0).

Les Autrichiens étaient au dessus

Au retour de la première pause, les joueurs de Salzbourg continuaient de mettre une grosse pression mais sur une bonne récupération de palet d'Alex Aleardi, Joris Bedin a pu réduire la marque en s'y prenant par deux fois (2-1). Un espoir de courte durée puisque les Autrichiens reprennaient deux buts d'avance 47 secondes plus tard par Thomas Raffl (3-1).

Grâce à un Matija Pintaric toujours impressionnant dans les cages rouennaises, les joueurs de Fabrice Lhenry conservaient l'espoir de revenir dans le match. En prenant tous les risques en fin de rencontre, ils ont logiquement pris deux autres buts dans les dernières secondes du match.

Avec cette défaite, les Dragons sortent donc de la CHL mais ils peuvent se féliciter de ce parcours historique pour une équipe française. Ils peuvent désormais se consacrer pleinement à la Synerglace Ligue Magnus avec la réception des Bruleurs de Loups de Grenoble, le vendredi 23 novembre 2018, pour le choc de cette 18e journée.