L'ex-secrétaire d'Etat Georges Tron acquitté des accusations de viols

Six ans de prison ferme avaient été requis mercredi contre Georges Tron, et quatre ans avaient été réclamés contre Brigitte Gruel. Au cours des quatre semaines de débats aux assises de Seine-Saint-Denis, les deux accusés ont toujours clamé leur innocence.

A l'issue du verdict, ils ont longuement embrassé leurs proches venus les soutenir. L'une des plaignantes, Eva Loubrieu, est rapidement sortie de la salle d'audience tandis que Virginie Ettel pleurait sur le banc des parties civiles. Elle a plus tard fait un malaise.

"La déception est grande, beaucoup d'amertume. Le combat que je mène depuis des années, je tiens à dire que je ne lâcherai pas", a réagi très émue Eva Loubrieu. "Je ne lâcherai rien, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain".

Le ministère public a dix jours pour faire appel.

Dans ses réquisitions mercredi, l'avocat général avait également demandé que les accusés soient déclarés inéligibles pendant cinq ans et inscrits sur le fichier des délinquants sexuels.

L'élu de l'Essonne, à la tête de Draveil (30.000 habitants à 25 km de Paris) depuis 1995 et conseiller départemental, avait été contraint à démissionner le 29 mai 2011 de son poste de secrétaire d'État à la Fonction publique du gouvernement Fillon.

Virginie Ettel et Eva Loubrieu, 41 et 44 ans, l'accusaient de leur avoir imposé, avec Brigitte Gruel, des attouchements et des pénétrations digitales entre 2007 et 2010.

Comme Brigitte Gruel, il a toujours soutenu que le "ressentiment" de ces ex-employées municipales a été exploité par leurs opposants locaux d'extrême droite.

