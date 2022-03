Hors Normandie. Muse de passage en France pour sa tournée mondiale

La bande de Matthew Bellamy donnera sa première date hexagonale en Île-de-France au Stade de France le 6 juillet 2019, pour ensuite se produire le 9 à Marseille au Stade Orange Vélodrome et enfin le 16 à Bordeaux au Matmut Atlantique. Les billets pour ces trois rendez-vous seront mis en vente le vendredi 16 novembre 2018 à 10h.

Lancée le 14 novembre 2018 à New York, la tournée sillonnera aussi l'Amérique du Nord, et sera le 28 mars 2019 à Toronto, le 30 à Montréal et le 31 à Québec.

Elle se poursuivra en Europe avec une première date à Prague le 26 mai et passera par Zurich le 3 juillet. La dernière date de la tournée sera pour la ville de Rio de Janeiro le 6 octobre 2019.

Le dernier album de Muse "Simulation Theory", est attendu pour le 9 novembre 2018.