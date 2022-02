Caen. SM Caen : une parenthèse Coupe de la ligue pour reprendre confiance

Le Stade Malherbe Caen (Calvados) se déplace sur la pelouse de Dijon, ce mercredi 31 octobre 2018, pour le compte des 1/16e de finale de la Coupe de la Ligue. Une rencontre entre deux équipe en panne de confiance. Si Malherbe recherche en Bourgogne sa première victoire du mois d'octobre, pour Dijon, il faut remonter encore plus loin dans le début de saison pour retrouver la trace d'un succès. À fin-août précisément, lors d'un carton sur la pelouse de Nice (4-0) à l'occasion de la troisième journée de championnat. Depuis, les Dijonnais ont enchaîné huit matchs sans la moindre victoire.

Zelazny dans les buts, Dabo et Repas convoqués

Et aucune des deux équipes ne compte prendre ce match de coupe en semaine à la légère. "On veut gagner tous les matchs. Une partie construite nous servira pour le futur, à reprendre confiance déjà", exprime Fabien Mercadal, l'entraîneur du Stade Malherbe. Ce dernier est forcément déçu, énervé même, après la dernière prestation de son équipe à Lille, où une erreur de concentration a coûté le match nul aux "Rouge et bleus". "On a conscience qu'on est loin d'être parfaits, mais on n'a pas une équipe de voyous. On va redresser la barre", ajoute le technicien malherbiste.

Pour cette rencontre, Erwin Zelazny, gardien remplaçant, débutera dans les cages. Une première titularisation officielle sous les couleurs du Stade Malherbe. Alexander Djiku devrait débuter sur le banc, laissé au repos. Emmanuel Imorou, blessé aux quadriceps, est absent, tout comme Ismaël Diomandé et Romain Genevois, blessés de longue date. Mouhamadou Dabo et Jan Repas font leur apparition dans le groupe.

"Je n'alignerai pas une équipe B. Certes, je vais en faire souffler certains, en relancer d'autres. Mais je compte mettre les meilleurs joueurs du moment en tenant compte de la fatigue", analyse Fabien Mercadal.

Dijon-Caen. 1/16e de finale de Coupe de la Ligue. Coup d'envoi à 21h05 au stade Gaston-Gérard. Arbitré par Johan Hamel. Le groupe : Zelazny, Samba, Gradit, Guilbert, Baysse, Mbengue, Dabo, Djiku, Deminguet, Peeters, Oniangué, Sankoh, Fajr, Bammou, Khaoui, Armougom, Crivelli, Ninga, Beauvue, Repas, Tchokounté. Entr.: Mercadal.