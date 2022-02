Le Massif central en vigilance orange pour la neige, le sud-est et la Corse attendent des orages

L'Aveyron, le Cantal, la Loire, la Haute-Loire, la Lozère et le Puy-de-Dôme sont concernés par la neige, selon le bulletin émis dimanche en fin de journée.

De faibles précipitations éparses de neige au dessus de 600 à 800 m sont ainsi attendues dimanche et dans la nuit de dimanche à lundi, avant des précipitations parfois soutenues sur l'Auvergne lundi matin, avec une limite pluie-neige qui descendra rapidement vers 600/700m.

"La neige tombera fort, d'abord sur la Haute-Loire et la Lozère en matinée, puis en fin de matinée ou début d'après-midi sur la Loire, le Puy-de-Dôme, le Cantal et l'Aveyron", a prévenu Météo-France, qui s'attend d'ici mardi matin à des quantités de neige de 15 à 30 cm (localement 50 cm) au dessus de 800 à 1000 m et au moins 5 à 10 cm au dessus de 500 m, voire plus bas.

Météo-France souligne "la précocité de l'évènement qui arrive après une période douce et sèche" et pourra engendrer des conditions de circulation difficiles ou encore des dégâts sur "les réseaux de distribution d'électricité et de téléphone".

Le Var a quant à lui été placé en vigilance orange "orage violent" par Météo-France. La Corse et les Alpes-maritimes avaient été placées en milieu de journée en vigilance orange pour les orages et les pluies.

Dimanche, des averses modérées remontent ainsi de Méditerranée et touchent la Corse. Elles s'étalent en petites pluies sur la Provence. Des averses orageuses et localement fortes viendront toucher l'est du Var, les Alpes Maritimes puis la Corse en deuxième partie de nuit de dimanche à lundi.

Ces pluies "peuvent s'accompagner de grêle, de fortes rafales de vent et de fortes intensités de pluie", selon Météo-France qui prévoit que "des cumuls de l'ordre de 50/80 mm sur le Var et jusqu'à 70/100 mm sur les Alpes-Maritimes et la Corse sont possibles".

Durant la journée de lundi, les passages d'averses pourront donner des cumuls de 100 à 150 mm, localement 180 mm, sur les versants sud du relief alpin et la Corse et ces orages s'accompagneront de fortes rafales de vent de l'ordre de 100 à 120 km/h.

En outre, "une dépression nommée ADRIAN se creuse à l'ouest de la Sardaigne et se décale vers le nord" et le vent pourra "lever de fortes vagues de sud à sud-est impactant la Corse et la Côte d'Azur et tout particulièrement la façade orientale de la Corse lundi en fin de matinée", selon Météo-France.

Il en résulte des risques "d'engendrer des submersions sur les parties basses ou vulnérables du littoral" de ces départements, également concernés par une vigilance jaune "vagues-submersion".

A LIRE AUSSI.

28 départements en vigilance orange pour vents violents et vagues-submersion

Vents violents et vagues: 27 départements en vigilance orange

Intempéries: quinze départements placés en vigilance orange

Vents et inondations: 9 départements du sud en vigilance orange

La tempête Ana touche la France, 32 départements en vigilance orange