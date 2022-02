Le-Havre. L'AE retoque le projet d'un nouveau parc logistique au port du Havre

L'Autorité environnementale (AE) a émis des doutes concernant le projet d'une nouvelle plateforme logistique (N°3) au pied du Pont de Normandie (Seine-Maritime). L'AE a délibéré lors de sa séance du mercredi 24 octobre 2018. Le projet est porté par le Grand port maritime du Havre (GPMH). Il concerne un espace d'une centaine d'hectares dont 54 feront l'objet d'une commercialisation auprès de logisticiens et de transporteurs.

Le dossier serait flou sur les enjeux environnementaux du projet stratégique du GPMH et les engagements pris par la France vis-à-vis de l'Union européenne pour la protection de ses milieux naturels. " Les raisons d'artificialiser cette nouvelle emprise apparaissent insuffisamment démontrées ".

Protéger les espèces

Le projet havrais avait déjà reçu un avis défavorable du Conseil national de protection de la nature. L'AE recommande de mieux étayer le motif de la demande de dérogation au régime de protection stricte des espèces.

L'autorité souhaiterait avoir des retours d'expériences sur " les effets sur l'emploi de la plateforme logistique N°2 et de la plateforme multimodale tout en justifiant qu'un état de conservation favorable des espèces protégées sera maintenu à l'échelle de l'estuaire de la Seine ". L'AE recommande aussi de préciser les impacts du projet en matière de circulation et de sécurité routières et les mesures prises pour les éviter ou les réduire.