Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 25 octobre

Bélier

Peut-être un ras-le-bol général ; vous en devenez excessif, hargneux. Ça ne vous ressemble pas. Soyez patient un élément improbable sera une aubaine qui sera pour vous un véritable carburant.

Taureau

On joue sur votre peur. On espère que vous perdrez votre contrôle. L'ambiance de travail n'est pas des plus excellentes. Journées durant laquelle il faudra éviter les mines et pièges en tout genre.

Gémeaux

Il faudra tout prévoir aujourd'hui, être omniprésent. Vous enchaînerez les bons coups grâce à l'attention de vous les instants. EXCELLENT !

Cancer

Vous fuyez les menteurs, vous vous faites un sang d'encre, vous avez la crainte d'une date butoir. Vous vous sentez complètement désorienté.

Lion

On s'amuse à vos dépends. Mais en fait la jalousie prend le dessus. On constate combien votre garde rapprochée est présente. Tout paraît simple pour vous.

Vierge

Certains sujets brûlants susciteront quelques nuages devant cette journée. Il faut bien affronter la réalité. Celle-ci n'est guère enthousiasmante.

Balance

L'amitié est au rendez-vous. Témoignages poignants, sous serment. On vous aime c'est certain. Ça vous donne un punch extraordinaire.

Scorpion

Vous ne manquez ni de ressources, encore moins de ressort. Votre optimisme n'est plus à prouver. Vous êtes un ressort. Vous êtes un magicien qui combat toute forme de fatalité.

Sagittaire

Vous vous heurtez à certains doutes et à certaines difficultés. Vous avez peur de quelques coups de grisou qui démoliraient l'édifice que vous avez construit. Du calme. Aucun péril en vue.

Capricorne

Parfois vous avez l'impression d'être entré par effraction dans votre destin. Comme si vous avez subtilisé la ligne de vie et troqué ce qui aurait dû être votre destin.

Verseau

Vous êtes un modèle d'intégration. Même si les débuts furent complexes, vous savez parfaitement vous faire adopter. Vous avez l'art de construire en excellent créateur.

Poissons

Vous éprouvez un manque de reconnaissance dans tous les domaines. D'ailleurs vous en êtes à vous poser la question. À quoi servez-vous ? petite baisse de régime. Le tonus revient d'ici demain.