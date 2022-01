Hors Normandie. La maison de Chester Bennington vendu à plus de deux millions d'euros !

Il était l'une des icônes les plus importantes du nu-métal et avait marqué toute une génération avec son groupe Linkin Park entre 2000 et 2007. Chester Bennington a mis fin à ses jours le 20 Juillet 2017 laissant derrière lui ses 6 enfants et des millions de fans en deuil.

Plus d'un an après, ses biens sont désormais à vendre mais cette maison rachetée pour un peu plus de deux millions de dollars a une histoire particulière puisqu'au-delà du fait qu'il y résidait avec une partie de sa famille, c'est dans ce lieu qu'il s'est donné la mort.

C'est la veuve de Chester qui a décidé de vendre la résidence privée, elle avait notamment demandé publiquement que les fans arrêtent de venir se recueillir devant cette maison (ils y déposaient des fleurs, des lettres et autres objets en l'honneur de Chester).