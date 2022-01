Caen. Le Prix Bayeux des correspondants de guerre démarre ce lundi

"À l'heure de l'information en continu, où ce type de reportage a de plus en plus de mal à trouver sa place, où le traitement people prend le pas", le Prix Bayeux entend "offrir des témoignages directs de terrain pour comprendre la réalité quotidienne et les grands enjeux des conflits contemporains", affirment les centristes Hervé Morin, Jean-Léonce Dupont et Patrick Gomont, respectivement à la tête de la Région, du Département et de la Ville, co-organisateurs de la manifestation, pour son 25e anniversaire.

Près de 40 000 personnes attendues

Avec sept expositions et de nombreuses projections et soirées-débats, le Prix Bayeux affiche une "densification de la programmation", a précisé Patrick Gomont, lors d'une conférence de presse. Près de 40 000 personnes, dont près de 400 professionnels, sont attendues à Bayeux.

L'Irak fera irruption dans les rues de la ville à travers une exposition en extérieur de photos grands formats du russe Yuri Kozyrev, de l'agence Noor. Exposition intitulée "Please slow freedom". Elle dénonce les "erreurs monumentales" des Américains dans ce pays.

Le Yémen fera l'objet d'une exposition collective de photographes d'agences de presse, sur le thème "la guerre loin des yeux", et d'une soirée débat avec pour angle "une guerre à huis clos", et la participation notamment de Jean-Philippe Rémy (Le Monde), le commissaire de l'exposition. "Nous avons voulu mettre l'accent sur ce pays où trois ans de conflits ont fait plus de 10 000 morts", a précisé Patrick Gomont.

De la Libye à l'Afghanistan

Parmi les thèmes rares, les organisateurs ont prévu la projection en avant-première de "Libye, anatomie d'un crime", sur les viols d'hommes en Libye, en présence des auteurs et suivi d'un échange.

L'Afghanistan fera l'objet de deux expositions. "Afghan lives" rendra hommage au travail "immense" du chef photographe de l'AFP à Kaboul Shah Marai, qui a perdu la vie avec neuf autres journalistes lors d'un double attentat à la bombe le 30 avril dernier. Et "Au royaume des insoumis", de Pascal Manoukian, racontera comment les Afghans ont résisté à l'invasion de leur pays par l'Armée rouge.

L'ombre du "massacre de Kaboul qui met l'Afghanistan en première place comme pays le plus meurtrier en 2018", pour les journalistes selon Reporters sans frontières, planera également sur la cérémonie organisée jeudi au Mémorial de reporters de guerre, lieu unique en Europe, en hommage aux journalistes décédés dans leur fonction.

30 journalistes tués dans le monde en 2018

Comme chaque année, une stèle sera dévoilée, avec cette fois 64 noms gravés, parmi lesquels celui de Shah Marai, contre 56 sur la stèle 2016/2017. "En 2018, plus de 30 journalistes ont déjà été tués dans le monde", a précisé RSF, dont le secrétaire général Christophe Deloire sera présent à Bayeux.

Sont attendus à la cérémonie notamment la sœur et le fils de la Maltaise Daphne Caruana Galizia, assassinée dans l'explosion de sa voiture, qui avait été piégée, le 16 octobre 2017.

Expo-hommage au @PrixBayeux pour le photographe de l'AFP Shah Marai, tué dans un attentat à Kaboul avec 9 de ses collègues en avril https://t.co/o4zXVcUIgb — Marc Braibant (@mjbraibant) 4 octobre 2018

Côté compétition, les reportages "traitent majoritairement de la Syrie, de l'Irak, de l'Afghanistan, du Mexique, du Venezuela, du Yémen, des Philippines, du Bangladesh et de la Birmanie au travers des Rohingyas", a précisé Patrick Gomont.

55 des 314 reportages reçus seront soumis au jury présidé par la journaliste vedette de CNN Christiane Amanpour qui a notamment dénoncé les massacres à l'encontre des musulmans en Bosnie. Les prix (radio, photo, presse écrite, télévision, télévision grand format et prix du jeune reporter photo) seront annoncés le 13 octobre. Le même jour, une petite trentaine de journalistes échangeront avec le public dans le cadre du salon du livre.

